انفراجة قريبة.. مصدر يكشف موعد انتهاء أزمة انقطاعات وضعف المياه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بوضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حي الهرم، والتي تعد من أكبر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمحافظة الجيزة، في أولى الخطوات التنفيذية على الأرض؛ لحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وكشف مصدر مُطلع بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن منطقة الطوابق كبيرة وبها ما يصل إلى مليون مواطن، ويتم حاليًا ربط خط 400 مم بطول 150 م من طريق المريوطية حتى شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط 1000 مم؛ لزيادة ضخ المياه في منطقة "الطوابق والمنشية وكعابيش والمريوطية فيصل"..

وأكد أنه خلال أسبوعين سيتم الانتهاء من أزمة انقطاعات وضعف المياه في منطقة الطوابق فيصل.

وأشار إلى أن أزمة انقطاع المياه في مناطق "أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والإسكان البديل"، خلال شهر، سيتم حل أزمة انقطاعات وضعف المياه، بالإضافة إلى زيادة "المروقات".

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