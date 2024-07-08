بث مباشر| بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض برنامج الحكومة الجديدة.

يأتي ذلك سعيا للحصول على ثقة مجلس النواب، للتشكيل الحكومي الجديد.

وتحضر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بكامل هيئتها أمام البرلمان اليوم، لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس.

ويلقي مدبولي بيان الحكومة، كما يسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يدرس البرلمان البرنامج خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة.