شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يهنئون المستشار محمود فوزى باختياره وزيرا بالحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

وصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منذ قليل إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك قبل الجلسة العامة للمجلس لعرض بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة الجديدة على المجلس.

وقام الوزير بجولة داخل مجلس النواب، والتف حوله عدد كبير من أعضاء المجلس لتهنئته باختياره وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، متمنيين له التوفيق والنجاح في مهمته خلال الفترة المقبلة.

ويعد ذلك أول حضور للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لحضور الجلسة العامة.



وصول المستشار محمود فوزي



المستشار محمود فوزي يصافح النواب



استقبال بحفاوة للمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية من النواب



نائبات تصافح المستشار محمود فوزي بحفاوة



استقبال كبير



احاديث النواب مع المستشار محمود فوزي



النواب يستقبلون المستشار محمود فوزي بالأحضان