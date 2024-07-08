شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الهادى القصبى: تعاون كامل مع الحكومة الجديدة لتلبية طموحات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب إنه في حالة حصول الحكومة الجديدة على الثقة عقب عرض البرنامج ومناقشته تحت قبة البرلمان فأنه سوف يكون هناك تعاونا كاملا من أجل تلبية طموحات المصريين.

وأضاف النائب خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز": "الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات المهمة للعمل عليها مثل الملف الاقتصادي وغيرها وجهود تقديم الرعاية الاجتماعية وغيرها".

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة برنامج الحكومة الجديدة كاملا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.



