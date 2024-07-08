شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: الحكومة الجديدة لديها ملفات هامة منها ملف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الحكومة الجديدة لديها ملفات هامة يجب العمل عليها، ومنها ملف السياحة في مصر، خاصة وأن شريف فتحي وزير السياحة الجديد لدية خبرة طويلة فى هذا المجال، وبالتالي لابد من زيادة الغرف السياحية وإقامة المزيد من الفنادق بالمناطق السياحية، وإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة علي شركات السياحة والمنشآت العاملة في السياحة وتخفيض الضرائب، حيث أن ذلك سيؤدي إلى عدم التهرب الضريبي، مما يؤدي إلى رفع مستوي الاقتصاد المصري وتحقيق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، في تصريحات خاصة لليوم السابع، على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص، والتوسع في الطيران العارض الذي يصل الي كل المنتجعات والأماكن السياحية، وإنشاء مناطق خدمية وتسويقية وترفيهية ومستشفيات وجامعات ، وذلك لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية .

وطالب النائب علاء عابد، الحكومة الجديدة بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والعمل على زيادة الإنتاج، وأيضا وضع أجندة عمل وبرنامج زمني لتنفيذها، وأن تكون قابله للتنفيذ على أرض الواقع ويشعر بيها المواطن الذي تحمل الكثير من أجل الحفاظ على وطنة فبالتالي يجب على الحكومة أن تضع أولويات ومتطلبات الشارع على رأس أجندتها والمساهمة فى حل جميع المشاكل التى يعاني منها .