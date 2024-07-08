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التحالف الوطنى يدعم طلاب الثانوية العامة بالمراجعات النهائية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الإثنين، 08 يوليو 2024 02:00 م

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرته، لدعم طلاب الثانوية العامة بتقديم الدعم التعليمي خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحاناتهم النهائية، وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم.

وحرصت أمانة محافظة الإسماعيلية على تقديم المراجعة النهائية المجانيه لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي بعد نجاح المراجعات السابقة بشهادة طلاب محافظة الإسماعيلية، مراجعة اليوم كانت لمادة علم النفس والاجتماع وحضرها أكثر من 400 طالب.

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مراجعات التحالف الوطنى 


وفتحت أمانة التحالف الوطني في محافظة بورسعيد، القاعات المكيفة للمراجعة النهائية لطلبة الثانوية العامة، حيث وفرت أمانة التحالف الوطني لـ الطلاب قاعة مكيفة تتحمل 500 طالب وطالبة، وبها شبكة انترنت قوية.

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خلال إحدى المراجعات النهائية 

ويأتي ذلك انطلاقا من إيمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، معبرا عن آماله في أن يسهم من خلال هذه المبادرة في مساعدة الطلاب على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وتنظم أمانات التحالف بمحافظات الجمهورية، مراجعات نهائية للطلبة على المواد، كما عملت توفير قاعات مكيفة وبها شبكة إنترنت وتكفى لمئات الطلاب، وجاء ذلك دعمًا لدور التحالف الوطني المجتمعي في الوقوف بجانب الطلاب والطالبات الثانوية العامة والتكاتف مع شباب الوطن .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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