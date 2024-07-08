شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب" يكشف مصير مشروع قانون العمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة يجب أن تضع في اعتبارها ملف بناء الإنسان وبناء قدرات الدولة المصرية، وتلبية طموحات الشباب والشارع المصري، مع ضررة التأكيد على محددات الأمن القومي.

وتطرق رئيس لجنة القوى العاملة، خلال لقاء خاص مع ”الخليج 365”، على هامش جلسة مجلس النواب اليوم لسماع بيان الحكومة الجديدة، بمقر البرلمان المصري بالعاصة الإدارية الجديدة، إلى أنه لابد التركيز على ملف الصحة وزيادة الأجور للعامل المصري، حتى يتلائم أجره بموجات الغلاء الراهنة، مؤكدا على أهمية ضبط الأسواق والضرب من حديد لكل التجار المتلاعبين بالأسعار.

وحول مصير مشروع قانون العمل الجديد، أكد على أن اللجنة تهدف إلى خروج هذا الشتريع الهام للنور، لأنه يسهم في تواجد علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويلبي الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية.

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب التى تبدأ ظهر اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى العاصمة الإدارية عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة على المجلس، تطبيقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب.