شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة "ازرع" إحدى جهود التحالف الوطنى لدعم صغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في نوفمبر 2022، مبادرة ازرع لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، والتي تستهدف تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة.

وحسب تقرير للهيئة العامه للأستعلامات، جاءت مبادرة "ازرع" والتى تُعَد المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

و تهدف المبادرة الى :

1 - تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالي إنتاجية 3.3 مليون أردب، واستصلاح 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية .

2 - تشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي الذي تهدف الدولة المصرية لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة .

3 - تطوير الزراعة ورفع وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يُساهِم في تمكين المجتمعات الريفية .

4 - تبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخياً للوصول لأعلي إنتاجية زراعية .

5 - توسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير التقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية .

6 - دعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط .

7- تشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، وتقدم المبادرة ذلك من خلال التواصل مع خبراء المناخ بوزارة الزراعة، وتزويد المزارعين بأفضل الطرق للوقاية من التغيرات المناخية، إضافة إلى تدريب المزارعين على استخدام هذه الطرق للحصول على أفضل نتيجة.