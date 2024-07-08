شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: تكليفات الحكومة الجديدة تتضمن ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ تشكيل الحكومة الجديدة شهدت تغييرا بنسبة كبيرة جدا، وهناك إضافات طرأت عليها، من حيث التوسع في اختيار نواب الوزراء والمحافظين في مختلف قطاعات الجمهورية.



وأضاف "رضوان" في لقاء مع الإعلامية لما جبريل، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نرى ضم عدة وزارات أهمها من الناحية التي أتخصص فيها وزارة وزارة الهجرة ووزارة الهجرة، للتعامل مع الخدمات التي يحتاجها المصريون في الخارج، وكانت هناك تضارب في بعض أعمال الوزارتين، ولكن مع ضمهما، سيتم توحيد الجهود والأعمال التي يجب أن تيسر أعمال المصريين بالخارج".



وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "في خطاب التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تكليفه مرة أخرى بإعادة تشكيل الحكومة كان هناك محورا رئيسا في هذا التكليف خاص بملف حقوق الإنسان وتنمية الإنسان".