شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: ملف بناء الإنسان والتعليم أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب اليوم، لسماع بيان الحكومة، تعد جلسة تاريخية فلأول مرة سيتم إلقاء بيان الحكومة في مقر البرلمان المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح "عابد"، في لقائه لـ"الخليج 365"، أن من أهم أولويات الحكومة الجديدة ملف بناء الإنسان والتعليم والصحة والتنمية الزراعية، فلابد من العمل زيادة حجم الصادرات الزراعية وخفض الوارادات في هذا الملف، ووالذى يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، بجانب الاهتمام بملف الصناعة الذى يخلق مزيدا من فرص العمل، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بملف الصحة مع تطبيق التأمين الصحي الشامل .

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب التى تبدأ ظهر اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى العاصمة الإدارية عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة على المجلس، تطبيقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب.