شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء الجلسة العامة لـ"النواب" لإعلان برنامج الحكومة نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس النواب، إرجاء موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 ليكون في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، بدلا من الساعة الثانية، ومن المقرر أن تعرض الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجها على المجلس النواب.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة برنامج الحكومة الجديدة كاملا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.