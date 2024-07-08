شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: التشكيل الوزاري الجديد يغطي محاور التنمية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن التشكيل الوزارى الجديد فى غاية الأهمية لأنه يغطى محاور التنمية فى مصر، ولا سيما التنمية الاقتصادية التى لها الأولوية الأولى فى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بوضع سياسات وتشريعات ورؤى جديدة بشأن ذلك.

أضاف أبو العنين، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الأمن القومى المصرى له شق اقتصادي، فالاهتمام بالمواطن المصرى وتوفير حياة كريمة لها فى غاية الأهمية، وتابع: "رأينا تصريحات من رئيس الوزراء على سياسات الحكومة، ونحن متفائلين وهناك حالة تفاؤل كبيرة فى الشارع المصري، لأن هناك مشروعات ومبادرات كبيرة ستساهم فى حل المشكلات التى عانى منها المواطن".

واستكمل محمد أبو العنين: " كل التحديات التى يواجهها الشعب المصرى قادمة من الخارج، لكن الشعب المصرى صامد وعليه أن يفهم رؤى الحكومة وأن يشارك الحكومة فى العمل الدؤوب وعلى الجميع أن يشعر بالمسؤولية لبناء الجمهورية الجديدة".