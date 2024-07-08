شكرا لقرائتكم خبر عن محطات لبناء الثقة.. عامان على انطلاق اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني، 5 يوليو 2022 الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 26 أبريل 2022، باطلاق حوار وطنى يضم كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واحتفلت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى بمرور عامين على انطلاق أولى اجتماعات مجلس أمناء الحوار، وقالت :"عامين قد مرّوا على الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، شهدوا محطات كثيرة من خطوات جادة لبناء الثقة، والإصغاء بعناية لجميع الأطراف؛ حتى نجلس ونتحاور ونحدد أولويات العمل ونعمل معًا من أجل تحقيقها".

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أبرز ما قاله أعضاء مجلس الأمناء خلال رحلتهم مع الحوار الوطني في عامين.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وناقش الحوار الوطني، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، موضحا أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

