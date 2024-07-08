شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب: تشريعات هامة منتظرة خروجها للنور أبرزها قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حسم مشروع قانون الإيجار القديم لتوفير توازن في العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من أهم التشريعات التي يجب خروجها للنور، لافتًا إلى أن من بين تلك التشريعات الهامة أيضا وعلى الحكومة الجديدة سرعة إصدارها قانون المجالس المحلية، خاصة أن غياب هذا التشريع يجعل المحليات والأحياء مرتع للفساد.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، خلال لقائه لـ"الخليج 365"، أن سماع بيان الحكومة اليوم بمجلس النواب، لابد أن يضع في أولوياته الملف الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطن، الذى يضع آمال عريضة على الحكومة الجديدة، فلابد من ضبط الأسعار ومواجهة موجات الغلاء، وضبط ملف الأجور، مع رفع قطاع التعليم والصحة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب التى تبدأ ظهر اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى العاصمة الإدارية عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة على المجلس، تطبيقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب.