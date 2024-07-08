شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة السنة الهجرية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، متقدما باسمي التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستشهد إلقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المكلف، بيان حول برنامج الحكومة خلال مرحلة العمل المقبلة.

وتوافد أعضاء مجلس النواب، على مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ صباح باكر، وكذلك حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي حرص علي القيام بجولة داخل مجلس النواب، والتف حوله عدد كبير من أعضاء المجلس لتهنئته باختياره وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، متمنين له التوفيق والنجاح في مهمته خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن المادة 126 من لائحة مجلس النواب تقضى بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123 و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.