شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة العام الهجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة فى بداية الجلسة العامة بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وقال جبالى: هلت علينا بالأمس نسمات طيبة مباركة عطرة، وهى نسمات العام الهجري الجديد، تلك المناسبة التى لها جليل التقدير لدى نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مناسبة استمدت عظمتها من هجرة الصادق الأمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة، و دروس الهجرة النبوية الشريفة كثيرة وعظيمة ، فهى نبع لا ينضب أبدا، كما أنها ملهمة للناس كافة على مر الأزمان، ومن بين تلك الدروس صدق النية والعزم، وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بإخلاص لبناء الأوطان، وهو أعظم بل أجل ما نحن في حاجة إليه الآن كى نتمعن فيه ونستلهم معانيه.

وتابع جبالى قائلا: العام الهجري الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح، والسعى بجد من أجل نشر السلام والخير بين البشر جميعهم .

وقال جبالى: يطيب لي فى هذا المقام الجليل أن أتقدم بخالص التهانى القلبية وأزكاها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم، والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يجعله عام خير وبرٍّ وتقوى في حياة الإنسانية جميعها، وأن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن في أمن وأمان و تقدم ورخاء.