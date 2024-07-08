شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل تنظيم قوافل العيون على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إطلاق عددا من القوافل الطبية الموسعة والتي جابت محافظات الجمهورية، وذلك بهدف المساعدة على تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية.

وتُعد القوافل الطبية الشاملة أحد أهم الأنشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية، والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونظمت جمعية الاورمان قافلة عيون في قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية لاكثر من 470 مستفيد من أهالي المركز والمراكز المجاورة.



قافلة التحالف الوطنى

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تشمل جهود التحالف الوطني مبادرة عنيك في عنينا والتي تخطت عتبة المليون مواطن، وتعمل على تنظيم قوافل طبية موسعة للكشف على امراض العيون لاهالى القرى والنجوع.

هذا بجانب تنظيم اليوم الطبي في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، تقديم خدمات الكشف الطبي في تخصصات مختلفة بهدف توفير سبل الرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجاتهم الطبية.