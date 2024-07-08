شكرا لقرائتكم خبر عن نجاد البرعى: سأتقدم لمجلس أمناء الحوار الوطنى الثلاثاء بتصور لشكل الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

قال نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إنه من المهم التعاون الدائم بين الحوار الوطنى والحكومة وبالأخص الجهات المعنية فى قضايا الحبس الاحتياطى لما يبين مدى التعاون لإظهار حقوق المواطنين فى التعبير.

وأضاف نجاد البرعى، أنه لابد أن تتحرك الحكومة والنائب العام والجهات القضائية فى تنفيذ تشريعات الحبس تفاديا للأضرار، مشيرا إلى أنه سيتقدم للمجلس بورقة بها كل التفاصيل كمرشحين للحضور وتصور لشكل الجلسات وذلك يوم الثلاثاء القادم.



يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وناقش الحوار الوطني، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، موضحا أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

