مقتل أم وولديها في حادث سير على طريق عام بعلبك - حمص الدولية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن "سقوط 3 قتلى وجريحين جراء حادث سير مروع، وقع ليل أمس على طريق عام بعلبك- حمص الدولية في بلدة مقنة، أودى بحياة الأم وولديها من بلدة حربتا".

واشارت الى ان "على الفور، تم نقل الجريحين إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك".