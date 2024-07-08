عز الدين: شرفٌ لنا أننا حملنا راية فلسطين وسنكمل الطريق بحملها

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزّ الدين، الى أنّ "المقاومة وسّعت من ردّها على العدوّ الصهيوني ودكّت أهدافاً نوعية وقواعد جوية كما المراكز القيادية على مستوى المنطقة الشمالية، واستخدمت فيها أسلحة متطورة سواء على مستوى المسيّرات أو الصواريخ التي تصِل إلى أهدافها وباتت اليوم تستهدف على عمق ٣٥ كلم".

ولفت الى ان "الحل هو في زوال الإحتلال، ولا يمكن لتقادم الزمن أن يحوّل الباطل إلى حقّ أو يتحول الحقّ إلى باطل ، هذه الأرض عربية وإسلامية ومسيحية ولكل إنسانٍ حرّ لذلك نحن قدرنا أن نحمل الراية وهذا شرفٌ لنا أننا حملنا راية فلسطين وسنكمل الطريق بحملها".

واضاف، "في ظلّ هذا المناخ الموجود حول العملية التفاوضية القائمة نحن أعلنا أن حماس والمقاومة الفلسطينية هي التي تستطيع أن تحدد طبيعة هذه المفاوضات وهي التي تفاوض بجديّة ومسؤولية وهي تفاوض من موقع الإقتدار أمّا العدو هو الذي يفاوض من موقع الضعف لذلك هم معنيون بتحديد وقف إطلاق النار الدائم بحسب فهمهم وبحسب ما يريدون هم من هذه المفاوضات".