بهاء الحريري من عكار: الرجوع إلى الطائف عنوان مشروعي السياسي

زار رجل الأعمال بهاء الحريري، في اطار جولته على المناطق، محافظة عكار وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات شملت عدداً كبيراً من شخصيات وفاعليات المنطقة، إضافة الى وفود شعبية، في فندق غراسياس- عدبل.

وأكد الحريري أمامهم أنّ أساس مشروعه "سياسي عنوانه الرجوع إلى الطائف عبر مسار استكمال مسيرة رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، الذي أعطى استقلالا للبنان وأخرج البلاد من حرب أهلية، برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية التي لها فضل على لبنان واللبنانيين، ونحن مدينون لها إلى يوم الدين".

واعتبر أنّ "التطرّف أيًا كان شكله لا يبني مؤسسات ولا يخدم الوطن، بل من شأنه زعزعة الاستقرار". وقال: "عندما قررت عقد لقاءات في قبرص مع شخصيات وفاعليات لبنانية منذ قرابة السنتين، كنت أرى حينها أننا أمام كارثة قريبة ستحل في لبنان وهذا ما حصل، لذلك قررت التريث في اطلاق مشروعي السياسي كي لا أكون جزءا من هذه الكارثة".

وذكر الحريري أنّه توقع أيضًا في ذلك الوقت أن "تشهد المنطقة تغييرًا جذريًا وتحديدًا في إيران، وهذا ما نشهده اليوم". وقال: "رغم أنّ لبنان بلد صغير في حجمه، ولكن تأثيره كبير في المنطقة، لذلك علينا أن نتعامل بحذر في سياساتنا الخارجية".

وردًا على سؤال عن كلمة "يا قوم" التي قالها في أثناء تشييع الحريري، قال: "كان يومًا صعبًا، النعش لحظتها وقع على الأرض من بين أيدينا وانفتح بسبب تدافع وتهافت الناس، فتم حملي على الأكتاف، وخاطبت الناس بطريقة عفوية بعبارة "يا قوم، إكرام الميت دفنه"، ولكن هذه الكلمة اقتطعت وتم تفسيرها بسياق مختلف".

وجدد التأكيد على الاستمرار في التواصل مع الناس وأن مكاتبه ستكون منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية للمساعدة قدر الإمكان وبأسرع وقت، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو "إنشاء مشاريع مستدامة لخلق فرص عمل لتوظيف الشباب".

وختم: "علينا العمل على ثلاثة أصعدة هامة في لبنان، سياسية واجتماعية وإنسانية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم".