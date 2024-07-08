اللواء ابراهيم اطلع على انشطة المعهد الفني الانطوني من الابوين عازار وبو عبود

استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه النائب العام في الرهبانية الأنطونية المارونية ورئيس المعهد الفني الأنطوني الأب بطرس عازار ومدير المعهد الأب شربل بو عبود.

وشكر الأبوان عازار وبو عبود للواء إبراهيم زيارته المعهد الفني الأنطوني ومشاركته في ندوة تناولت "تعريف حقوق الإنسان في لبنان: حقوق وواجبات"، وأطلعا اللواء إبراهيم على أجندة الأنشطة التي يقوم بها المعهد في مختلف الميادين الفنية والاجتماعية والثقافية والوطنية.

وأكد الأب عازار "دور المعهد في خدمة الإنسان وتطلعاته لبناء وطن قائم على أسس الحوار والتلاقي والتضامن من خلال الأعمال الفنية والثقافية المشتركة".

من جهته، عبّر اللواء إبراهيم عن "سروره بزيارة المعهد الفني الأنطوني، وتجواله في محترف الأيقونات، والتعرف الى الفنانين والعاملين في أقسامه المختلفة، والاطلاع على الأنشطة المتنوعة للمعهد التي تصب جميعها في خدمة الإنسان والوطن".