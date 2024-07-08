علمت النشرة من مصادر معنيّة، بأن لا علاقة لمصرف لبنان بمشكلة نقص الفيول لدى وزارة الطاقة، "ولا اساس من الصحة لما يشاع عن حجب تحويل الليرات الى دولارات لدى حساب الشركة في مصرف لبنان".
وقالت المصادر ان "وزارة الطاقة لها ملء الحرية بالتصرف بحسابها المصرفي كيفما تشاء، ولكن المشكلة بانها تريد الانفاق بحجم اكبر من ميزانيتها او من حجم الاموال الموجودة في حسابها".
وعلمت "النشرة" ان حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري لن يقوم بالمس باي شكل من الأشكال بأموال الاحتياطي، ومن دون مسوّغ قانوني".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": لا علاقة لمصرف لبنان بمشكلة نقص الفيول لدى وزارة الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.