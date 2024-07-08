"النشرة": انهيار أجزاء من سقف منزل في حي الكنان بصيدا القديمة

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "انهيار أجزاء من سقف منزل المواطن (ح. ق) في حي الكنان بصيدا القديمة قرب مستوصف ناتاشا سعد، وقد حالت العناية الإلهية دون وقوع اصابات@.
وكان هذا المواطن قد ناشد المعنيين قبل عام لمساعدته بترميم منزله دون ان يلقى آذان صاغية، وهو اليوم يعتزم الاحتجاج العلني لإيصال صوته وتجنب حصول كارثة في منزله.
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