سلام: ضرورة الاسراع في اتخاذ خطوات وطنية وجريئة لقبول مشاريع الطاقة القطرية

شدد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، على "ضرورة الاسراع في اتخاذ خطوات وطنية وجريئة لقبول مشاريع الطاقة القطرية وتنفيذها بأسرع وقت، بما أن لا المولدات ولا كهرباء الدولة تلبي حاجة مرافقنا العامة. لإعلان حالة طوارئ للطاقة حماية للسلامة العامة".

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