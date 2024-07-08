اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي، "بتاريخ 8 /7 /2024، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من انتشال جثة المواطن (أ.ر)، بعدما غرق بالقرب من مركز الصيادين البحري– طرابلس، وتم تسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: انتشال جثة مواطن قضى غرقا بالقرب من مركز الصيادين البحري– طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.