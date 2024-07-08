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الجيش: انتشال جثة مواطن قضى غرقا بالقرب من مركز الصيادين البحري– طرابلس

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اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي، "بتاريخ 8 /7 /2024، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من انتشال جثة المواطن (أ.ر)، بعدما غرق بالقرب من مركز الصيادين البحري– طرابلس، وتم تسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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