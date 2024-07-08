الجيش الإسرائيلي: إصابة 23 عسكريًا خلال 24 ساعة بينهم 17 أصيبوا في معارك غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 23 عسكريًا خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم 17 أصيبوا في معارك غزة.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصدي الفصائل الفلسطينية لقوات الجيش الإسرائيلي في القطاع، إضافة إلى الضغط العسكري من قبل "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية وسط استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.