أكّدت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "تصريحات ممثلي نظام كييف حول تنفيذنا ضربة صاروخية على أهداف مدنية غير صحيحة".
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الصور ومقاطع الفيديو "تؤكد أن الضرر تسبب به صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني"، لافتة إلى أن القوات الروسية أصابت "أهدافها" العسكرية والصناعية.
وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأوكرانية أنّ ضربة روسية على مركز طبي في كييف أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقلّ، بعد ساعات قليلة من إعلانها عن ضربة على مستشفى للأطفال في حيّ آخر.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك أشخاص عالقين تحت أنقاض مستشفى للأطفال في كييف تعرّض لقصف روسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية نفت استهداف أهداف مدنية في كييف: الأضرار سببها صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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