الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطع غزة، أنّ "الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و75 مصابًا خلال 24 ساعة".

وكشفت، في تقريرها اليومي لحصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38.193 شهيدًا و87.903 مصابين منذ 7 تشرين الأول".

وقالت وزارة الصحة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية والقصف الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.