إيطاليا: إنقاذ 60 مهاجرًا في منطقة وسط البحر المتوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم الإثنين، عن إنقاذ 60 مهاجرا في منطقة وسط البحر المتوسط من قبل الأسطول المدني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن المصادرة قولها: إنه "بعد بلاغ من مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أنقذ طاقم السفينة الشراعية (نادر) التابعة لمنظمة (ريسكشِپ) غير الحكومية الألمانية، زورقًا كان على متنه 60 شخصًا"، مشيرة إلى أنه "بعد تثبيت وضع القارب، تم إجلاء 22 شخصا من على متنه، من بينهم طفل ووالدته".

انخفاض عدد المهاجرين الوافدين لإيطاليا بأكثر من 60% في النصف الأول من 2024

تؤكد البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية تباطؤ وصول المهاجرين إلى إيطاليا عن طريق البحر في النصف الأول من عام 2024 وتجاوز ليبيا لتونس كأول بلد مغادرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ووصل ما لا يقل عن 25.692 شخصًا إلى السواحل الإيطالية حتى 5 يوليو، بانخفاض قدره 60,85 بالمئة مقارنة بـ 67.102 وافدًا في نفس الفترة من عام 2023.

ويسلط تحليل دول المغادرة، الذي أجرته "نوفا"، الضوء على وصول 14.755 مهاجرًا من ليبيا في 5 يوليو 2024، بانخفاض 47,44 في المائة على أساس سنوي. وبدلا من ذلك، وصل 10.247 مهاجرا "فقط" من الطريق التونسي، وهو انخفاض بنسبة 71,24 في المائة مقارنة بطفرة 35 ألف وافد في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

ووفقا لآخر تحديث متاح من المنظمة الدولية للهجرة، سجل مسار وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي يضم كلا من تونس وليبيا، 358 حالة وفاة و513 مفقودا في الفترة من مطلع يناير إلى 29 يونيو، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 871 ضحية.

وعلمت "وكالة نوفا" أن عمليات المغادرة من الساحل الليبي شملت بشكل شبه حصري إقليم طرابلس، المنطقة الغربية من البلاد، بينما غادر 583 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا من برقة. والعكس تماماً مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، عندما غادر، بشكل مفاجئ، عدد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين من الجزء الشرقي من البلاد – الذي يهيمن عليه المشير خليفة حفتر القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي في بنغازي – مقارنة بالمهاجرين من السواحل الغربية.