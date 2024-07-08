الحارس الشخصي لميسي يسرق الأضواء من اللاعب الأرجنتيني ببراعته.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - "سريع البديهة ،عداء ماهر وضخم البنية" بعض من مواصفات الحارس الشخص للاعب كرة قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي جذب أنظار متابعي كرة القدم لدرجة أنه سرق الأضواء من اللاعب العالمي، بمواقفه اللافتة وبراعته الغير عادية .

تداول رواد منصة تويتر مشاهد مجمعة للحارس الأسرع، الذي تمكن خلال مرافقته لميسي التصدى لجميع معجبيه المزعجين، حيث ظهر وهو يجري وسط الملاعب لعرقلة المعجبين الذين هربوا من رجال الأمن للوصول إلى اللاعب، ولكن سرعته تغلبهم دائما ويمنعهم قبل أن يصلوا لميسي في كل مرة.

وصل التزام الحارس الشخصي بعمله إلى أنه كان يمنع الصحفيين والمعجبين من أن يلمسوا ميسي، خلال التقاط صور معه، لدرجة أنه سرق الأضواء من اللاعب الأرجنتيني نفسه.

ورغم قوته وسرعته في منع المعجبين من الوصول إلى ميسي، إلا أنه في بعض الأحيان كان يساعد الأطفال في اللتقاط الصور التذكارية معه، وفي أحد المباريات بعد صافرة النهاية، أظهرت لقطات مصورة طفل وهو يركض نحو النجم الأرجنتيني للقائه، قبل أن يوقفه أحد رجال أمن الملعب بجانب الحارس الشخصي لميسي.

وسمح الحارس الشخصي له بالاقتراب من اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 والتقاط الصور معه، والتوقيع على قميصه.