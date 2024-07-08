حركة المجاهدين الفلسطينية تدين استهداف مراكز الإيواء

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه أحياء مدينة غزة، ومواصلة القصف العشوائي بحق المدنيين على امتداد وتدمير المربعات السكنية، واستهداف مراكز الايواء والمراكز الصحية جرائم مركبة ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية والمنظومة الدولية .

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيانها: ندين الصمت والعجز الدولي أمام استمرار جرائم العدو الصهيوني الفاشي بحق المدنيين وسياسة التجويع والحصار، وتتحمل الادارة الاميركية المسئولية الأولى عنها كونها راعية الكيان الصهيوني..

وأضافت الحركة: يحاول العدو بهذه الجرائم المتواصلة الهروب من فشله أمام صمود وابداعات المقاومة المستمرة مستغلاً الصمت والعجر الدولي ، لن ينال العدو عبؤ جرائمه المستمرة من عزيمة شعبنا ومقاومته ولن يفلح في التأثير على ثوابت المقاومة ومسارها .

ودعت الحركة، الى تصعيد عمليات المقاومة من كل الجبهات ضد العدو الغاشم ومصالحه ، كما ندعو أحرار العالم والقوى الحية في أمتنا لتصعيد الفعاليات المناصرة لفسطين ومزيد من الضغط على الكيان الصهيوني المجرم وداعميه حتى وقف الابادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا في غزة..