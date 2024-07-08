افيخاي يزعم العثور على مستودع أسلحة لحماس داخل مدرسة بالشجاعية

ياسر رشاد - القاهرة - زعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، العثور على غرفة عمليات داخل عيادة طبية ومستودع أسلحة داخل مدرسة .

وأضاف افيخاي في بيانه: قوات اللواء 7 دمرت مقر قيادة في الشجاعية، حيث داهمت ودمرت مجمع القتال ومقر القيادة الذي كان يستخدمه عناصر حماس داخل مدارس وعيادة طبية تم تحويلها من مراكز مدنية.

وأضاف: خلال عمليات التمشيط عثرت قوات غفعاتي ودمرت موقع لتصنيع أسلحة وعشرات من الوسائل القتالية ومن ضمنها قذائف هاون ورشاشات وقنابل يدوية ووثائق استخبارات تابعة لحماس إلى جانب عتاد عسكري وملابس لأفراد وكالة الأونروا.