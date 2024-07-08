الاحتلال يشن غارتين على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس 4 يوليو 2024، أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مواقع لحزب الله، كما نفذت المقاتلات الحربية غارتين على بلدة حولا في القطاع الشرقي وغارة على محيط بلدة راميا جنوب لبنان.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

وتتزايد حدة التوترات على الحدود اللبنانية منذ أسابيع، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.

المصدر : وكالات - عرب 48