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استمرار برنامج الطروحات.. مدبولي: نستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة بهذه المناطق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير المخططة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة: نستهدف

جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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