مزيد من المسؤولية الوطنية.. مدبولي يستعرض برنامج الحكومة الجديدة لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكليفه بالحكومة الجديدة يحمله مزيدًا من المسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تتزايد مع التحديات الكبرى التي تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة مدبولي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لعرض برنامج الحكومة الجديدة، بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام.

وأضاف مدبولي: يجب علينا أن نواجه تلك التحديات بتماسك، ويجب أن يقف أعضاء الحكومة في مقدمة الصفوف في مواجهة تلك التحديات؛ ليتحملوا المسؤولية.

وحرص رئيس الوزراء على تقديم الشكر لأعضاء الحكومة السابقة، على تفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين.

وتابع مدبولي: أقف اليوم لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة؛ لتحقيق تطلعات المواطنين، مشيرًا إلى اعتماد الحكومة في برنامجها على جلسات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء: علينا أن ندرك طبيعة التحديات؛ وهي ذات وجوه متعددة، منها ما يتعلق بتحديات استمرار جهود تطوير البنية التحتية، وتوفير شبكة حماية اجتماعية، والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات، ومشروع حياة كريمة، ومبادرة مئة مليون صحة.. وغيرها من الجهود.

وتابع مدبولي: أيضًا ما يتعلق بالتحديات الجديدة التي خلقتها الأزمة العالمية للحرب الروسية- الأوكرانية، وما نتج عنها من تأثُّر الأسواق العالمية، أدى إلى معاناة المواطن في العالم.