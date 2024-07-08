مدبولي: نستهدف زيادة الصادرات 15% سنويًا وتحسين إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة القدرة التنافسية للصادرات وزيادتها بنسبة 15% سنويًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة: نسعى لتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، ونستهدف تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويًا.

وأكد رئيس الحكومة، أن برنامج الحكومة يقوم على مبادئ دولة ديمقراطية تحقق تكافؤ الفرص وتدعم حقوق المواطن.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع مكونات المجتمع كافة.

اقرأ أيضًا:

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)

رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. 3162 فُرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة (الشروط والتقديم)