تضم 42 عضوا.. رئيس مجلس النواب يعلن تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وأحال لها برنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لعرض برنامج الحكومة الجديدة، بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

يترأس اللجنة، المستشار أحمد سعد الدين، وتضم اللجنة في عضويتها 42 نائبا، محمد أبو العينين، وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء سليمان وهدان، غادة علي، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي ثابت، أحمد فرغل، وأحمد فتحي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: برنامج الحكومة الجديدة يقوم على تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، مشيرا إلى العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.