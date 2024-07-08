مدبولي: رفع معدلات تشغيل الإناث لـ 19% بحلول عام 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل على رفع معدلات تشغيل الإناث بالقوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% بمحافظات الوجه القبلي، و45% بالمحافظات الحدودية.

وأوضح خلال إلقاء برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم العمل على بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التغيرات، وتحقيق معدل 4.2% بما يتجاوز 5% خلال فترة البرنامج، وتبني إصلاحات من خلال الانضباط المالي وزيادة الإيرادات بنحو 16% سنويا، وخفض الدين العام، وخفض فجوة النوع في سوق العمل.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال البرنامج لأن تصبح مصر مركزا للهيدرلاوجين الأخضر بحلول عام 2030، ورفع معدل النمو للاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 30%، ومواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتطوير هيكل النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعات المتقدمة، بما فيها قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا، وتحديث البنية التحتية الصناعية لخلق فرص عمل جديدة، ووضع برنامج لزيادة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتنفيذ برنامج قومي لزيادة مستويات الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات بما يتجاوز 15% سنويا.

ولفت إلى أنه سيتم الاهتمام بقطاع الزراعة وتنميته من خلال توسيع حجم الأراضي المستصلحة، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتحسين إنتاجية المحاصيل.

ونوه إلى أنه سيتم تنفيذ استراتيجية تهدف إلى استقبال مليون سائح بحلول عام 2030، وبناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير المخططة بمشاركة القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الخاص في الاقتصاد المصري، وإعادة الهيكلة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال.