مدبولي: نستهدف أن تكون مصر دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ الحكومة الجديدة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية.

وقال "مدبولي"، إن الحكومة الجديدة تستهدف استقرار المجتمع وتماسكه، وتحقيق مستهدفات عمل الحكومة في وقت زمني محدد، وأن تكون مصر دولة تعلي من قيمة المواطن، وأن يتم بناء الإنسان المصري بناءًا صحيًا وعقليًا وثقافيًا، وأن تكون مصر دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتسعى لتحقيق السلام، وتكون ذات مكانة إقليمية ودولية.

وأضاف "مدبولي"، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة: نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع رئيس الحكومة: وضعنا برنامجا لتحفيز وزيادة الإنتاجية، وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة نعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة، ونتبنى برنامجًا قوميًا بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الراهنة.

وأكد، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل على مستوى المحافظات.

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