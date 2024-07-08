شيخ الأزهر لرئيس وزراء تايلاند: لا بُدّ من حشد الجهود العالمية لإنهاء الكارثة الإنسانيَّة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل رئيس وزراء تايلاند، سريتا ثافيسين، صباح الاثنين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك؛ حيث أكَّد الجانبان أهمية التحرك العاجل لوقف العدوان على غزة وإيجاد حلٍّ عادل للقضية الفلسطينية.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء التايلاندي عن تقدير بلاده لشيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة التاريخية له من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون البناء بين تايلاند والأزهر الشريف، موضحًا أن الطلاب التايلانديين الذين يدرسون في الأزهر يُسهمونَ بدور إيجابي في التنمية التي يشهدها المجتمع التايلاندي، مؤكدًا أن اللقاءات والفعاليات التي شهدتها زيارة شيخ الأزهر لتايلاند قُوبلَت بترحيب واحتفاء كبير من كافة مكونات الشعب التايلاندي.

وأشاد رئيس الوزراء التايلاندي بجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، في نشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف بما يسهم في تعزيز السَّلام العالمي.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لمملكة تايلاند قيادةً وشعبًا، مشيدًا بالطلاب التايلانديين الذين يدرسون بالأزهر الشريف، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لهم، وزيادة أعداد المبعوثين الأزهريين إلى تايلاند، بالإضافة إلى حرص الأزهر الشريف على تكثيف دورات تدريب الأئمة التايلانديين لتأهيلهم على التَّعامل مع التَّحديات والقضايا التي تهم مجتمعاتهم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع التايلاندي، مشيرًا إلى استعداد الأزهر الشريف لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في تايلاند.

وطالب فضيلة الإمام الأكبر بضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء العدوان على قطاع غزة، وحقن دماء المدنيين الأبرياء؛ حيث أعرب رئيس الوزراء التايلاندي تأييده لمواقف فضيلة الإمام الأكبر الداعية لإيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية المستمرة منذ عقود، قائلًا: نحن مع فضيلتكم ومع الإنسانية من أجل إنهاء هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن تايلاند حريصة على دعم الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه العادلة والمشروعة.