شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة سيد أحمد تطالب بضرورة الخروج بتوصيات مهمة فى ملف الحبس الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

طالبت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى بضرورة الخروج بتوصيات مهمة في ملف الحبس الاحتياطي، مضيفة أن هذا الملف يمس جميع أفراد المجتمع.

وأضافت فاطمة سيد أحمد، أن ملف الحبس الاحتياطي يهم المجتمع كله لأنه يطبق في الغالبية العظمى من القضايا المختلفة، وليس فقط من يطلق عليهم إعلاميا أو حقوقيا "سجناء الراى"، متابعة :" لذا يجب أن تكون هناك توصيات هامة بخصوص مدة الحبس الاحتياطي والكعب الدائر، وعلينا بوضع تصورات مختلفة مثل نظام الأسورة المطبق في بعض الدول".



يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وناقش الحوار الوطني، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، موضحا أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

