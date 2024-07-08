شكرا لقرائتكم خبر عن جودة عبد الخالق: يجب السعى لتحقيق تقدم فى قضية الأسعار كأولوية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إنه يجب أن تكون قضية الأسعار في الحوار الوطنى قضية فرض عين وأنه يجب السعي لتحقيق تقدم فيها كأولوية عاجلة.

وأضاف جودة عبد الخالق، أن قضية الغلاء قضية كل إنسان في مصر، متابعا :" وأنا أرى أن ما توصلنا له في الحوار الوطنى يمكننا من خلاله أن نقطع شوطا كبيرا في هذا المسألة".







يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.



وناقش الحوار الوطني، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، موضحا أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

