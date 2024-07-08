شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الحكومة الجديدة تعمل على توفير حياة كريمة.. واحتياجات المواطن أولوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الحكومة الجديدة حكومة خدمات للمواطن وفقا لما جاء في تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة تعمل وفقا لمحدداته وتحت مظلته والعدالة الاجتماعية سيكون لها مساحتها قائلا "هو قنديل مضىء في خطواتها وقراراتها".

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء هو الهادى والبوصلة في فلسفة وسياسات الحكومة الجديدة، وهو ما يطمئن المواطن على وضع حقوقه أولوية أمام أعين الحكومة الجديدة والاهتمام بتقديم حياة كريمة وتلبية احتياجات المواطن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سعى الحكومة المصرية المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وقال: "نستهدف معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا، ونولى اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والذى كان أحد القطاعات الرئيسية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية ونستهدف تنمية القطاع الزراعى والصناعى من خلال التوسع الأفقى وتوسيع المناطق المستصلحة باستخدام المواد الجوفية وإعادة تدوير المياه، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية".

أضاف مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: "نضع نصب أعيننا ما تتمتع به مصر من مزايا فى قطاع الاتصالات ونعمل على تأهيل الموارد البشرية من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب ونسعى إلى التوسع فى مراكز إبداع مصر، ونعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة لتصنيع هواتف المحمول والتابت الذكى وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة واحتضان الشركات الناشئة".

وأكمل رئيس الوزراء فى عرض برنامج الحكومة: "تستمر جهود الحكومة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 من خلال تعزيز القطاع السياحى وجعله أكثر تميزا وتوسيع الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئة والترويج لمصر كوجهة للسياحة العالمية، وتحقيق هذا الهدف سيسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي".

وأردف: "كما يستهدف البرنامج تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات والتجارة من خلال إنشاء مراكز لوجستية جديدة وتطوير 7 ممرات لوجيتسية تربط مناطق الإنتاج والزراعى والتعدينى بوسائل نقل سريعة وآمنة، إضافة إلى تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالى الأرصفة إلى 100 كيلو متر وتطوير الأسطول المصرى، وإنشاء 31 ميناء جاف، وسوف تواصل الحكومة جهودها فى قطاع التشييد والبناء وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على عمليات البناء".



