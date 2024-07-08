شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الأمن القومى وتحسين حياة المواطن أولوية الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعد أن أولويات الحكومة تتمثل في الحفاظ على أمن مصر القومى ومواصلة عمليات وخطط التنمية، بالإضافة إلى تحسين حياة المواطنين برفع كفاءة مستوى جميع الخدمات المقدمة، وهو ما ننتظره من الحكومة الجديدة ونتمنى لها التوفيق في مهام عملها.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحها لـ ”الخليج 365”، أنه لا بد أن نعمل بيد من حديد ونتحد لكى نواجه التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي مثلما وعد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في عرضه برنامج الحكومة أمام مجلس النواب حماية الامن القومي وسياسة مصرالخارجية بما يضمن استقرار وأمن الحدود وتعزيز حماية قناة السويس والبحر الأحمر علاوة على الاهتمام بالسياحة وجذب 30 مليون سائح وترويج حمالات تسويقية دولية لجذب السياح.

وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة منذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة، وفي مقدمتها الحفاظ على أمن مصر القومي، ومواصلة عمليات وخطط التنمية، مع الأخذ في الاعتبار تحسين حياة المواطنين برفع كفاءة مستوى جميع الخدمات المقدمة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برنامج الحكومة أمام مجلس النواب مشيرا إلي: "تسببت الأزمات الاقتصادية في ارتفاع معدلات التضخم على المستوي العالمي وشهدت الأسواق المصرية ارتفاعا في الأسعار.. وعملت الحكومة على مواجهة هذا الأمر.. واستهدفت تنفيذ مجموعة ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية والتوسع في الإنتاج وتطوير منظومة سلاسة التوريد ورقمة السلع.. وشهدنا تراجعا فى معدل التخضم إلى 27.4 % في مايو بعد أن وصل إلى أكثر من 39 % فى شهر أغسطس من عام 2023.. ونعمل على الاستمرار في خفض هذ المعدل".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان الحكومة: "نستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات تطوير بنية تحتية رقمية ومراكز بيانات أمنة وخدمات رقمية سهلة الاستخدام وميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والنقل والتعليم وخدمات العملاء والشكاوي الحكومية وتطوير برامج تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي".