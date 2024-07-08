شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف سفيرة البحرين الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنظـــم لجنـة الشئــون العـربية والخـارجية بنقابة الصحفيين بعــــد غدٍ الأربعاء 10 يوليو 2024م، لقاءً مفتوحًا مع السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

يدور الحوار حول العلاقات المصرية البحرينية، والمرأة في الدبلوماسية العربية، ومن المقرر أن يقام اللقاء الواحدة ظهرًا، بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بالنقابة.

تنظم نقابة الصحفيين احتفالية جوائز الصحافة المصرية، غدا الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الكتّاب الصحفيين، والوزراء والمسئولين، كما ستقوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الاحتفالية.

تتضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية، وتكريم الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص لصحافة المرأة للكاتبة الصحفية سناء البيسى، كما سيتم تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق نظرًا لدوره فى خدمة النقابة، ولما قدمه للنقابة من خدمات جليلة لإنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة فى وقت قياسى وبأقل التكاليف، وكذلك تفاعله وتواصله الدائم مع الصحافة والصحفيين.

كما يتخلل الحفل تكريم 10 من أقدم أعضاء النقابة، وكذلك العاملين بها، وعدد ممن قدموا خدمات للصحفيين.