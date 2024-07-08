شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: خطاب الحكومة يحمل الكثير من الرؤى الهادفة لتحسين معيشة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام أعضاء مجلس النواب اليوم الإثنين، مؤكدا أن بيان الحكومة الجديدة جاء به الكثير من الآمال والطموحات والأفكار التي نأمل أن تتحقق في القريب العاجل من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشاد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، بما تضمنه الخطاب من خطط لبناء الإنسان المصري وتطويره لمواكبة التطور العالمي، مشيرا إلى أن بناء الإنسان المصري يسهم في تطوير محور البناء الاقتصادي، وخلق مناخ تنافسي تستطيع الحكومة من خلاله جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الخطاب شمل محورين في غاية الأهمية الأول هو محور الأمن القومي وضرورة الحفاظ عليه، والثاني هو سياسة مصر الخارجية والتي بدورها تساهم في حماية الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية تتأثر بشكل مباشر بما يدور في المنطقة والصراع القائم على كافة الجوانب الحدودية المحيطة بنا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الحديث عن تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة ونحن نعيش أوضاع سياسية مختلفة تعزز الحياة السياسية بعدد من المحاور مثل الحوار الوطني الذي يتخذ جميع القضايا على عاتقه ويحاول أن يناقش ويحلل من أجل التطوير والعمل لحل الأزمات المستعصية وتحسين الأوضاع.

وأكد مهنى، أن برنامج الحكومة والتى استعرض فيها رئيس الوزراء عدد من رؤي الحكومة ومنها تحقيق أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون دول حوض النيل والقرن الأفريقي، والوعود بإنهاء أزمة الكهرباء، وكذلك محور بناء الإنسان وترسيخ الثقافة والهوية الثقافية، يؤكد أن الحكومة أمام مرحلة جديدة تحرص فيها على الارتقاء بالمواطن سواء على الجانب الاجتماعي أو الخدمي أو السياسي أو الاقتصادي.