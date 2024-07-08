شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: بيان الحكومة ترجمة لتكليفات الرئيس ومخرجات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفي مدبولي علي أعضاء مجلس النواب اليوم، جاء ترجمة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، كما أنه يعكس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة وكذلك مخرجات الحوار الوطنى، والتي سيكون المواطن المصري علي رأسها وفي القلب منها، سواء من خلال دعم وتعزيز بناء الإنساء المصري وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه في ظل استمرار سياسة الحكومة نحو تنمية البنية التحتية وتطويرها، كذلك توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتحول من الدعم العيني للنقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وقال "محسب"، إن برنامج الحكومة يؤكد أن ملف الأسعار والسيطرة علي معدلات التضخم على رأس أولوياتها من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة باعتبارها أسلحة الدولة لزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، فضلا عن خفض فاتورة الاستيراد التي تضغط علي الموازنة العامة بشكل كبير، مشيرا إلى أنه وفقا لبرنامج الحكومة فالحكومة مستمرة في تحسين مستوى المعيشة للفئات المهمشة والأكثر احتياجًا من خلال مبادرات ومشروعات قومية كبرى تستهدف تحسين جودة الخدمات والمرافق الأساسية لتغيير واقع الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، علي أن بيان الحكومة أيضا أكد علي التزامها بالحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، واستمرار جهودها من أجل الوصول إلى التهدئة علي كافة المحاور الإقليمية المشتعلة، وعلي رأسها الحرب في قطاع غزة، والصراع في السودان، فضلا عن استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأت منذ سنوات

وثمن النائب أيمن محسب، جهود الحكومة الجديدة لبناء جسور تواصل مع الشارع المصري، وهو الأمر الذي نبهنا إليه مرارا، للمساهمة في تعزيز الثقة بين الطرفين، مطالبا رئيس الحكومة بأن يكون هناك موتمر صحفي دوري لعرض كافة تفاصيل القضايا والملفات المختلفة على الرأي العام لغلق الطريق أمام قوي الشر التي تحاول استغلال غياب المعلومة الدقيقة في نشر الأكاذيب والادعاءات، مشددا علي أن مجلس النواب يعمل مع الحكومة بشكل تكاملي من أجل مصلحة المواطن.