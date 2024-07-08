شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: برنامج الحكومة الجديدة يعكس جدية التعامل مع القضايا الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب الإصلاح والنهضة عن تقديره البالغ للبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان اليوم، حيث تميز البيان بشموليته لكافة القضايا والمحاور الهامة، مما يعكس جدية الحكومة واحترامها المتبادل للسلطة التشريعية.

كما يعبر الحزب عن امتنانه للحكومة لحضورها بكافة تشكيلها، مما يؤكد على الاحترام المتبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع القضايا الوطنية.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة على أن وجود وثيقة مفصلة وشاملة يُعد فرصة تاريخية للحكومة لتقديم أوراق اعتمادها وتوضيح رؤيتها المستقبلية، كما تعتبر الوثيقة والبيان فرصة استثنائية لمجلس النواب دراسته من قبل اللجنة المشكلة في البرلمان وإعداد تقرير يعبر عن طموحات الشعب ويمثل دورًا رقابيًا فعالًا للمجلس.

كما أشاد حزب الإصلاح والنهضة بتشكيل اللجنة الذي أعلنه المستشار رئيس مجلس النواب، والذي يضم أعضاء من كافة الأحزاب، بما في ذلك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن المعارضة والموالاة، مما يضمن تمثيلًا شاملاً وتعاونًا بناءً، كما يثني الحزب على تأكيد الحكومة على عدم المساس بالأمن المائي، وأن حصة مصر من ماء النيل تُعد خطًا أحمرًا لا يمكن تجاوزه، ويؤيد الحزب الخط العام للتوازنات الإقليمية والعلاقات الخارجية المتوازنة والمستقلة، التي تتبعها الحكومة.

وثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تضمنه البيان من مستهدفات زمنية وأهداف واضحة ومحددة كما يشيد بتعهد السيد رئيس الوزراء بتقديم تقارير قياس مؤشرات الأداء بصورة دورية للبرلمان وكذلك إطلاعه الرأي العام والإعلام على المستجدات في مؤتمرات صحفية دورية يعقدها مجلس الوزراء والوزارات المختلفة.

وتمنى إن حزب الإصلاح والنهضة التوفيق للحكومة الجديدة في تنفيذ برنامجها الواعد، ويؤكد على دعمه لكافة الجهود الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية للمواطن المصري، ويشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة القوى الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة.