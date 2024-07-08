"سي أن أن" عن مركز الجليل الطبي: إصابة أميركي بعد إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه الشمال وحالته تتدهور

أفادت شبكة "سي أن أن"، بإصابة "مواطن أميركي أمس الأحد بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل"، لافتةً الى أن "حالته تتدهور"، بحسب مركز الجليل الطبي الذي يعالجه.

ولفت المركز، في بيان، الى أن "الرجل البالغ من العمر 31 عاما أصيب بشظايا في الجزء العلوي من جسده وتم إدخاله إلى غرفة العمليات مساء الأحد بالتوقيت المحلي"، مضيفاً أن "شخصين آخرين أصيبا جراء إطلاق الصاروخ، وهما جندي ومدني، تم نقلهما إلى قسم الجراحة في المستشفى".

وأوضح المركز، أنه "تم إدخاله إلى غرفة الصدمات، حيث قامت الطواقم الطبية بتخديره ووضعه على جهاز التنفس الصناعي".

وأكدت الشبكة، على أنها "تواصلت مع وزارة الخارجية الأميركية بشأن الأميركي المصاب".